Matka zamordowała w Opolu dwójkę swoich dzieci nożem tapicerskim. Biegli uznali, że była poczytalna

- Biegli po przeprowadzeniu obserwacji psychiatrycznej stwierdzili, że poczytalność podejrzanej w chwili popełniania zarzucanych jej czynów nie była zniesiona ani ograniczona, a to oznacza, że podejrzana miała zdolność do rozpoznania znaczenia swojego czynu oraz do pokierowania swoim postępowaniem - wyjaśnia prokurator Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu.