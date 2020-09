Matura 2020 Opole i Opolskie. 1463 młodych Opolan poprawiało we wtorek egzamin maturalny

Do egzaminów maturalnych przystąpiło w czerwcu 5915 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Opolszczyzny.

Czerwcową maturę zdało 73 proc. opolskich maturzystów. 18 procent zyskało prawo do drugiej w tym roku próby zdobycia świadectwa dojrzałości. To ci, którzy nie uzyskali 30 procent punktów na jednym z trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym - polskim, matematyce lub języku obcym.

Takich osób było 1086. Do wtorkowej poprawki zgłosiły się jednak na Opolszczyźnie 1463 osoby. Prawie 400 z nich to osoby, które maturę zdawały w poprzednich latach. Trzydziestu z nich to absolwenci jeszcze sprzed 2015 roku, wciąż walczący z matematyką. 1202 osoby, a więc aż 80 procent zdających, poprawiało egzamin maturalny z matematyki. 163 osoby ponownie zmierzyły się z językiem polskim, 80 z angielskim.

W czerwcu na egzaminie z polskiego maturzyści zajmowali się elementami fantastycznymi w „Weselu” Wyspiańskiego lub analizą wiersza Anny Kamieńskiej „Daremne” . Teraz mieli do rozstrzygnięcia kwestię czy nadzieja jest siłą duchową czy słabością człowieka.