Matura z języka polskiego w ZSO w Kluczborku. Na giełdzie tematów "Potop" i "Dziady"

Maciej Martynowski chciałby, aby jako temat rozprawki pojawił się motyw przemiany bohatera.

- To chyba temat marzeń każdego maturzysty, nie tylko mój – wyjaśnia. - Jest to bardzo szeroki i częsty motyw w literaturze, można zawsze coś dopasować. A jeśli chodzi o tematy niechciane, to mam nadzieję, że nic mnie nie zaskoczy. Nie byłem zbyt systematycznym uczniem. Do powtórek z polskiego usiadłem gdzieś tydzień temu, a docisnąłem przez majowy weekend. Stawiam na to, co przerabialiśmy na lekcji. Oprócz polskiego i matematyki, zdaję z rozszerzeniem chemię, biologię i angielski. Wynik z tych przedmiotów będzie dla mnie najważniejszy.