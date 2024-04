Meteorolodzy ostrzegają przed burzami. W których powiatach Opolszczyzny największe ryzyko?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy poinformował o pierwszym stopniu zagrożenia burzami w województwie opolskim.

Ostrzeżenie dotyczy Opola i powiatu opolskiego, a także powiatów brzeskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, namysłowskiego, nyskiego, oleskiego oraz prudnickiego.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 10 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Możliwe są również opady gradu

Ostrzeżenie obowiązuje w czwartek (25 kwietnia) od godz. 12 do 19. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 80 proc.

Jak zachować się w czasie burzy

Na otwartej przestrzeni

W czasie burzy, gdy ta zastanie nas na otwartej przestrzeni, nigdy nie należy kłaść się na ziemi. Natychmiast powinno się przyjąć pozycję kuczną, stawiając stopy mocno przyciśnięte do siebie i obejmując rękami kolana.

Jeśli poruszamy się na rowerze, warto odłożyć go na bok, na odległość co najmniej 1 metra lub większą. Schronienia szukajmy w naturalnych zagłębieniach terenu. Jeśli jesteś w grupie, rozproszcie się. Ważnym jest, aby odsunąć się przynajmniej o 1 metr od murów czy metalowych ogrodzeń. W czasie burzy unikajcie przebywania pod drzewami, na skraju lasu czy pod słupami linii energetycznych, gdyż są one szczególnie narażone na uderzenie pioruna.

W domu

Gdy podczas burzy przebywamy w domu również warto zachować ostrożność. Przede wszystkim należy usunąć z balkonów i tarasów wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i - zrzucone z wysokości - stworzyć zagrożenie dla przechodniów. Koniecznie zamknijmy okna i drzwi oraz zabezpieczmy je przed niekontrolowanym otwarciem. W czasie burzy nie należy podchodzić do okien. Wyłączmy urządzenia elektryczne i - jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne - nie wychodźmy z domów. Unikajmy też korzystania z telefonów komórkowych.