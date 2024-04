Mickiewicz Kluczbork wygrał 3:2 z BBTS-em Bielsko-Biała. W rywalizacji do trzech zwycięstw jest teraz remis 1-1

W pierwszym meczu ćwierćfinałowym Mickiewicz przegrał w Bielsku-Białej 0:3. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw, dlatego zespół z Kluczborka musiał wygrać we własnej hali, by wciąż marzyć o awansie.

Już od początku meczu Mickiewicz pokazał, że nie zamierza odpuścić tego spotkania. Gospodarze grali ambitnie i z zaangażowaniem. Doprowadzili do wyrównanej końcówki, którą wygrali 25:22.

Początek drugiego seta już nie był tak dobry. BBTS wyszedł na prowadzenie 9:7, a potem tylko powiększał swoją przewagę. Mickiewicz nie był w stanie się przeciwstawić, a goście pewnie zwyciężyli w tej odsłonie do 15.

Na początku trzeciego seta BBTS szybko objął prowadzenie 7:2. Do połowy seta utrzymywał kilkopunktową przewagę, ale wtedy do gry wrócili gospodarze. Doprowadzili do remisu po 16, później jednak znów bielszczanie pokazali moc. Wygrali tę partię do 20.