Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie. Bilski i Szarmach stoczyli walkę o zwycięstwo

To były już 23. Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie (w gminie Rudniki). Na północ Opolszczyzny ściągnęli najlepsi drwale z Polski, Słowacji, Czech, Francji i Niemiec. Dla polskich zawodników były to jednocześnie eliminacje do Mistrzostw Polski Drwali.

W tym roku w zawodach wystartowało 30 zawodników. Wśród nich była jedyna kobieta - Julia Królik.

Drwale rywalizowali w 5 konkurencjach:

ścince i obalaniu drzew na cel,

przygotowaniu pilarki do pracy,

złożonej przerzynce kłód,

dokładności przerzynki,

okrzesywaniu pni.

Dodatkową atrakcją zawodów w Bobrowie był pokaz rzeźbienia piłą motorową w drewnie. Rzeźby zostały od razu zlicytowane na rzecz chorej dziewczynki z Bobrowy.

Ciekawostką jest, że głównym organizatorem tegorocznych zawodów drwali w Bobrowie był Jacek Stochnałek, wielokrotny mistrz drwali.