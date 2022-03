Mieszkańców Opola może czekać podwyżka za wywóz śmieci. Wszystko rozstrzygnie się lada dzień

Obecnie każdy mieszkaniec Opola płaci za wywóz śmieci 28 złotych miesięcznie. Dotyczy ona wszystkich, bo od początku 2021 roku obowiązują nowe przepisy, obligujące wszystkich do sortowania odpadów. Jest też stawka karna, wprowadzana w sytuacji, gdy kontrola wykaże, że odpady w danym gospodarstwie są źle sortowane albo nie są sortowane wcale. Wtedy wynosi ona 56 zł za osobę miesięcznie.

Obecna opłata śmieciowa dla mieszkańców obowiązuje od początku 2021 roku. Ratusz jej podniesienie uzasadniał wówczas rosnącymi kosztami funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami w Opolu. Urzędnicy zaznaczali przy tym, że nie można wykluczyć sytuacji, w której opłata ta jeszcze wzrośnie. Uzależniano to od wyników przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta. Zaznaczano, że oferty wyższe od założeń mogą oznaczać konieczność zmiany wysokości opłaty.

Pod koniec stycznia zeszłego roku okazało się, że na przetarg wpłynęły dwie oferty. Tańszą przedstawiło konsorcjum Remondis-Elkom, dotychczasowy wykonawca tej usługi, którego obecna umowa wygasała z końcem marca. Dalsze świadczenie tej usługi w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku konsorcjum to wyceniło na około 49,5 mln zł. Tymczasem w budżecie Opola na ten cel zapisanych było 47 mln zł. W ratuszu analizowano, czy w tej sytuacji przetarg unieważnić i ogłosić nowy, czy też dołożyć brakujące 2,5 miliona do oferty konsorcjum Remondis-Elkom. Sprawdzano też, czy wybór tej drugiej opcji przełoży się na podniesienie opłaty mieszkańcom. Ostatecznie prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski zdecydował o dołożeniu brakującej kwoty, a ceny wywozu dla mieszkańców pozostały na niezmienionym poziomie.