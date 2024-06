Mieszkańcy Domaszkowic nie chcą biogazowni. Zebrali ponad 2,5 tysiąca podpisów. "Fetor to nie wszystko"

Rolnicza biogazownia, która ma powstać w Domaszkowicach będzie jedną z największych tego typu inwestycji w Polsce. Zakład o łącznej powierzchni blisko 3 hektarów, chce wybudować spółka BZK Energy. To nie podoba się mieszkańcom Domaszkowic, Niwnicy, Wyszkowa, Kubic i Wierzbięcic, którzy boją się, że inwestycja negatywnie wpłynie nie tylko na jakość ich życia, ale także na zdrowie.

Ludzie obawiają się również smrodu, ciężkiego transportu oraz spadku wartości swoich nieruchomości. Oliwy do ognia dolewa fakt, że na terenie tej miejscowości funkcjonuje już wysypisko śmieci oraz chlewnia, która mocno daje się we znaki ludziom, którzy zwracają uwagę, że kolejna inwestycja spod znaku „brzydkiego zapachu” zmieni ich małą ojczyznę na pokolenia.

Na jakim etapie jest inwestycja?

Przedsiębiorca stara się o wydanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. W toku postępowania burmistrz wydał postanowienie o nałożeniu raportu środowiskowego na inwestycję, a do 29 maja trwały konsultacje społeczne w tej sprawie. Mieszkańcy mogli zapoznawać się z raportem środowiskowym oraz składać swoje uwagi co budowy zakładu. Odzew był ogromny. Sprawa biogazowni połączyła mieszkańców kilku miejscowości ( Domaszkowice, Kubice, Wyszków Śląski, Niwnica, Wierzbięcice). Mieszkańcy założyli także stowarzyszenie, które będzie działało na rzecz rozwoju tego rejonu ( niestety nie może być ono stroną w sprawie dotyczącej biogazowni), a do nyskiego magistratu trafiło kilkaset pism przeciwko budowie biogazowni.