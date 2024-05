Mieszkańcy interweniowali u władz Kluczborka. Nie chcą budowy spalarni odpadów

Ludzie podkreślali, że lokalizacja inwestycji jest bardzo niefortunna, bo zbyt blisko zabudowań mieszkalnych. Obawiają się negatywnego wpływu spalarni na przyrodę, a także zdrowie swoje i swoich bliskich.

Planowana przez Famak elektrociepłownia miałaby rocznie przepuszczać przez komin 21 tysięcy ton paliwa. Tymczasem w gminie Kluczbork w ciągu 12 miesięcy wytwarzanych jest 5 tys. ton odpadów. Zatem reszta, czyli aż 75 procent zapotrzebowania, musiałoby być dowiezione z zewnątrz.

- Trzeba też podkreślić, że ta elektrociepłownia nie jest jednoznacznie negatywną inwestycją. Jestem pewien, że to co się wydostaje z komina takiej spalarni, na pewno nie wpływa negatywnie na środowisko. Natomiast najgorsze jest to, co wchodzi w ten komin, czyli śmieci, które mają tu trafiać – tłumaczył Jarosław Kielar. – Niestety do Kluczborka nie ma przyjeżdżać paliwo do ciepłowni w postaci gotowego brykietu, tylko na miejscu ma powstać linia technologiczna do przerabiania odpadów na paliwo. Ta kwestia wzbudza moje największe obawy.