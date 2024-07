Mieszkańcy Opola bez internetu i sygnału w telefonach. Poseł Kostuś walczy o przywrócenie usług i rekompensaty dla mieszkańców

- Jeśli nie będzie reakcji Orange, wystąpię do wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego z interwencją w tej sprawie, ale również do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, by poinformować o sytuacji, jaka zdarzyła się w Opolu – zapowiedział Kostuś.