Mija 81 lat od wybuchu II Wojny Światowej. Uroczystości w Opolu w strugach deszczu

1 września 1939 roku miała miejsce agresja Niemiec na Polskę, która zapoczątkowała największą wojnę w historii. Dziś w stolicy regionu odbyły się uroczystości upamiętniające te tragiczne wydarzenia. Wziął w nich udział m.in. Marcin Ociepa, pochodzący z Opola sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

- Musimy tu być, bez względu na pogodę. Jakkolwiek by grzmiało, czy padało. W 1939 roku również grzmiało, ale od bombardowań, od armat. Było też wiele cierpienia i krzyku naszych współobywateli, a później również obywateli innych państw na świecie - mówił wiceminister Ociepa. - 1 września nasze dzieci idą do szkół. 81 lat temu dzieci, zamiast do szkół, musiały iść na wojnę. Jesteśmy tu po to, by ta historia nigdy się nie powtórzyła. Nie jesteśmy tu, by czcić wojnę, ale by wołać o pokój. Zbroimy się, rozwijamy naszą armię po to, by odstraszała przeciwników, a nie po to, by napadała. Wojna wymagała wielkiego heroizmu, ale nie zapominajmy, że czas pokoju to też czas heroizmu. Tu też potrzebujemy ludzi oddanych, którzy potrafią się pochylić nad ludzką krzywdą.