Milion pacjentów w receptomatach dostało leki na życzenie. Medycy mówią, że to trzeba ograniczyć

Jak dostać recept w receptomacie? Wystarczy zapłacić online za konsultację, która często polega tylko na wypełnieniu intrnetowej ankiety i odpowiedzi na szereg pytań o stan zdrowia, dolegliwości, przebyte choroby itp. W ankiecie można samemu wskazać poszukiwane lekarstwo. Lekarz, który na koniec zapisuje receptę, często nawet nie widzi i nie słyszy pacjenta choćby przez telefon. Łatwy dostęp do leków może jednak doprowadzić do ich nadużywania i kolejnych zagrożeń dla zdrowia, co jest częste np. w przypadku leków przeciwbólowych czy poprawiających samopoczucie.

Według danych Ministerstwa Zdrowia w 2019 roku z receptomatów skorzystało w całym kraju 64 tysiące pacjentów, którzy uzyskali 583 tysiące recept. W ich wypisaniu uczestniczyło 464 lekarzy. W roku ubiegłym za pośrednictwem receptomatów wypisano już ponad 2,8 miliona recept dla około miliona pacjentów. Takie recepty firmowało około tysiąca lekarzy (średnio 3 tysiące recept na jednego). Wartość wystawionych przez receptomaty lekarstw przekroczyła 275 milionów złotych.