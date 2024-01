Mimo kontuzji lidera, Mickiewicz Kluczbork zdołał zdobyć punkt w meczu z BBTS-em Bielsko-Biała

Obie drużyny udowodniły, że nie bez powodu znajdują się w górnej części tabeli.

Widowisko rozkręcało się stopniowo. Pierwszy set nie dostarczył wielkich emocji. Od początku lepiej spisywał się w nim BBTS, który z czasem stopniowo powiększał swoją zaliczkę, by ostatecznie zwyciężyć 25:20.

Od drugiej partii do samego końca byliśmy już natomiast świadkami bardzo emocjonującego boju. Gracze Mickiewicza szybko przebudzili się po nieudanej inauguracyjnej odsłonie. Przez większość drugiego seta to oni posiadali inicjatywę, lecz BBTS naciskał tak mocno, że ani przez moment nie mogli poczuć się pewnie. Kluczborczanie jednak dzielnie wytrzymali napór rywali i wygrali 25:23.

Trzecia partia miała różne fazy. Zaczęła się ona lepiej dla BBTS-u, który odskoczył na 9:6. Później jednak do głosu doszli goście i to oni trzykrotnie potrafili sobie wypracować dwa „oczka” zaliczki. Prowadzili między innymi 18:16, ale w końcówce tym razem lepiej spisał się zespół z Bielska-Białej, który triumfował do 23.