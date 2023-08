Mistrzynie Polski z Lewady. Większość polskiej kadry na olimpiadę Paryż 2024 stanowić będzie ekipa z Opolszczyzny

- Jak do tego doda się złoty medal Veroniki Pawluk w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych na kucach oraz kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie do Paryża to naprawdę nam dobrze idzie. 3/4 składu polskiej drużyny na olimpiadę Paryż 2024 to ekipa Lewady! - podkreśla Anetta Sałacka.