MKS Kluczbork w meczu 30. kolejki III ligi zremisował 2:2 w Turzy Śląskiej z miejscową Unią

Gospodarze weszli mocno także w mecz z MKS-em. Po bramce Michała Gałeckiego z 15. minuty prowadzili już 1:0. Wtedy jednak przebudzili się goście z Kluczborka, którzy wrzucili wyższy bieg. Już w 17. minucie do remisu doprowadził Dawid Wojtyra, a zaledwie 6 minut później MKS prowadził już 2:1 po trafieniu Patryka Tuszyńskiego. W tej połowie już więcej goli nie padło i po 45 minutach to goście byli bliżej zwycięstwa.

MKS Kluczbork jechał do Turzy Śląskiej w roli faworyta. Po wygranej 1:0 ze Śląskiem II Wrocław w ostatniej kolejce wydawało się, że ekipa z Opolszczyzny wraca na właściwe tory. Unia nie zamierzała jednak tanio sprzedać skóry, wciąż jest zagrożona spadkiem do IV ligi. Kilka tygodni wcześniej potrafiła sensacyjnie wygrać z Rekordem Bielsko-Biała 2:1, a w ostatniej kolejce postraszyła Ślęzę Wrocław (2:2).

W drugiej połowie wydawało się, że MKS spokojnie dowiezie prowadzenie do końcowego gwizdka. W doliczonym czasie gry Unia za sprawą Piotra Strączka doprowadziła do wyrównania. Wśród gospodarzy zapanowała euforia, ten punkt był dla nich ważny w kontekście walki o utrzymanie. Natomiast dla zespołu z Kluczborka oznacza on pogrzebanie szans w walce o awans.

W 31. kolejce o punkty również nie będzie łatwo. MKS wybiera się do Pawłowic, gdzie rozegra spotkanie z miejscowym Pniówkiem. Ta batalia odbędzie się w sobotę (18 maja) o godzinie 17. W rundzie jesiennej w Kluczborku padł remis 2:2, a dwie bramki dla MKS-u strzelił Marcin Przybylski.

Unia Turza Śląska - MKS Kluczbork 2:2 (1:2)

Bramki: 1:0 Gałecki - 15., 1:1 Wojtyra - 17., 1:2 Tuszyński - 23., 2:2 Strączek - 90.