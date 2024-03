MKS Kluczbork wygrał 3:0 wyjazdowe spotkanie z Górnikiem II Zabrze

MKS Kluczbork jest w tym momencie zdecydowanie najlepszą drużyną III ligi III grupy. Zwycięstwo w Zabrzu z rezerwami Górnika było już 10. wygraną kluczborczan z rzędu. Swoją ostatnią porażkę MKS poniósł 30 września z Górnikiem Polkowice (0:2).

Górnik radzi sobie w tym sezonie całkiem dobrze, zajmują 6. miejsce. Zabrzanie rozpoczęli ten rok słabo, bo od remisu z LZS-em Starowice Dolne 1:1, ale potem odnieśli 3 zwycięstwa. W spotkaniu z MKS-em liczyli więc na niespodziankę.

MKS dobrze jednak rozpoczął mecz i prowadził do przerwy już 2:0. Gole strzelili Maksymilian Nowak w 27. minucie i Patryk Tuszyński w 37. minucie.

W drugiej połowie Górnik przycisnął, ale MKS strzelił kolejną bramkę i "zabił" mecz.

MKS wskoczył na fotel lidera, w którym będzie zasiadał co najmniej do Wielkiej Soboty. Wtedy swoje mecze w tej kolejce rozegrają Śląsk II Wrocław i Rekord Bielsko-Biała, które mają 2 punkty straty do MKS-u, ale chcą odzyskać przewagę nad ekipą z Kluczborka. Obie ekipy zmierza się z ligowymi średniakami. Śląsk II podejmie u siebie 9. Karkonosze Jelenia Góra, natomiast Rekord wybierze się do Goczałkowic-Zdrój na mecz z 8. LKS-em.

Górnik II Zabrze - MKS Kluczbork 0:3 (0:2)

Bramki: 0:1 Nowak - 27., 0:2 Tuszyński - 37., 0:3 Zawada - 66.

Maksymilian Nowak 27, Patryk Tuszyński 37, Marko Zawada 66