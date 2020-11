Mniejszość niemiecka kwestuje na renowację pomnika w Opolu - Wójtowej Wsi

- Kiedyś naprawiałem telewizory – dodaje Walter Czok. - Wielu ludzi mnie zna, nie miałem więc obaw, żeby kwestować, chodząc od domu do domu. Zebrałem ponad 7600 zł. Cały koszt prac przekracza nieco 19 tysięcy. Zapraszamy do włączenia się do zbiórki, konto: 97 1050 1487 1000 0005 0342 4046 z dopiskiem „wpłata na remont pomnika w Wójtowej Wsi” będzie ono dostępne do 20 XI. Jeśli zbierzemy więcej niż potrzeba, nadwyżkę przekażemy na rzecz opolskiego hospicjum.

Znaczną część prac przy odnowieniu monumentu już ukończono. Do wykonania zostały ławki i renowacja podłoża wokół pomnika.