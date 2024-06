Mocniej rozwinąć piłkarzy - oto zadanie Radosława Sobolewskiego, nowego trenera Odry Opole

- Podpisaliśmy z trenerem Sobolewskim dwuletni kontrakt, ponieważ wierzymy, że w tym czasie jest on w stanie nas rozwinąć i ponieść do sukcesu sportowego - podkreślił Lisiński. - Ma on ogromne doświadczenie piłkarskie zebrane zarówno w roli zawodnika, jak i trenera. W tej drugiej roli pracował również w PKO Ekstraklasie, do której awans jest naszym marzeniem. Liczymy, że da radę indywidualnie rozwinąć każdego z zawodników. To dla nas bardzo istotny aspekt. Wierzymy, że trener Sobolewski będzie w stanie to zrobić, ponieważ zważywszy na jego karierę piłkarską doskonale wie, jak ciężko trzeba pracować na sportowe sukcesy. Innym niezwykle istotnym dla nas aspektem było to, że ma on doświadczenie w pracy z zawodnikami zagranicznymi, do których trzeba mieć specyficzne, indywidualne podejście.