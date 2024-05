Motoryzacyjne perełki zjechały do Strzelec Opolskich. Na zlocie w sołectwie Mokre Łany można było podziwiać 120 pojazdów

Ciekawe modele pojazdów na zlocie:

FSO Syrena 105 produkowana od 1972 r. do 1983. Ta syrena była napędzana silnikiem o pojemności 0,8 lub 0,9 l. Pomimo małej pojemności silnika, samochód pożerał spore ilości paliwa ok. 8 l na 100 km. Syrena potrafi się rozpędzić do ok. 100 km/h.

Peugeot 404. Jest to mały, czterodrzwiowy sedan, który był produkowany przez firmę Peugeot we Francji w latach 1960-1988. Model ten odniósł największy sukces pośród kilku innych samochodów o podobnej stylistyce nadwozia. Wyprodukowano ok. 2,8 mln sztuk.

Wartburg 353 z lat 60. XX wieku. Jest to dwudrzwiowy samochód osobowy klasy kompaktowej produkowany przez firmę Automobilwerk Eisenach w NRD w latach 1955–1991. Te pojazdy napędzane były za pomocą dwusuwowego silnika R3.