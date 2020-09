Mural Anny Jantar w Opolu. Odsłoniła go Natalia Kukulska, córka piosenkarki [ZDJĘCIA]

- Nasze miasto pełne jest miejsc, w których działy się różne wydarzenia ważne dla polskiej muzyki. Chcemy jeszcze bardziej wzbogacić te przestrzenie przypominające o historii rodzimej sceny o cykl murali. Pierwszym z nich jest mural przedstawiający Annę Jantar - mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

Jestem bardzo szczęśliwa, że mamy taką inicjatywę w miejscu tak ważnym dla polskiej piosenki. Dziękuję za nią - mówiła Natalia Kukulska. - Choć droga artystyczna mojej mamy była niezwykle intensywna, to była też krótka. Tym bardziej cieszę się, że pamięć o niej wciąż jest żywa. Paradoksalnie za życia nie miała szczęścia do nagród, a obecnie przyznawane są nagrody jej imienia, poświęcone są jej koncerty, teraz taki mural. To piękne, dziękuję raz jeszcze - dodaje Kukulska.