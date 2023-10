Mury miejskie w Namysłowie wypiękniały. Ważny odcinek obwarowania już po renowacji

- Mamy mury zachowane w 80-procentach. Jedynie 20 procent zostało zburzone w XIX wieku podczas budowy browaru Hasselbacha - informuje burmistrz. - Cały południowy fragment murów, czyli od dworca PKP do browaru, również czeka na rewitalizację, podobnie jak duże fragmenty północne, od strony wyjazdu na Wrocław, które są przepiękne architektonicznie. Są tam przepusty wodne, czyli takie rozwiązanie, które było ewenementem na skalę Śląska, by fosa miejscami wychodziła poza mury i wracała. To wszystko chcemy wyremontować, by zachować nasze mury dla przyszłych pokoleń. Tego oczekują nasi mieszkańcy, którzy bardzo dobrze ocenili tę inwestycję.