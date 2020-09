Muzeum hutnictwa w Ozimku w nowej siedzibie. Wyjątkowy eksponat na otwarcie. W sobotę i niedzielę można je zobaczyć za darmo

To tzw. budynek "nowej dyrekcji" przy ul. Hutniczej 9, ulokowany bezpośrednio za zabytkowym mostem wiszącym. Stowarzyszenie otrzymało go od huty Mała Panew, po tym jak straciło w 2017 r. poprzednią siedzibę w biurowcu hutniczym (tzw. Manhatan został rozebrany).

Nowa siedziba muzeum także była zaplanowana przez hutę do rozbiórki, ale stowarzyszeniu udało się ją uratować; na razie wyremontowano 250 metrów na parterze. Wcześniej zagospodarowano nadbrzeże, dzięki czemu sprzed siedziby muzeum rozciąga się widok na ozimecki most.

Nowa siedziba - jak informuje nas Józef Tomasz - to dwukondygnacyjny budynek z 1941/42, który po wybudowaniu był główną siedzibą administracji Huty Małapanew. W latach 70. XX wieku podwyższono go o jedną kondygnację, na której zlokalizowano w nowoczesnych pomieszczeniach dyrekcję huty.

Swoją cegiełkę w utworzeniu muzeum mają też firmy: JD TRADE Popioły Przemysłowe, STEAG Energo Mineral z Opola oraz wielu mniejszych, indywidualnych ofiarodawców. Prace inwentaryzacyjne i projektowe nieodpłatnie wykonała pracownia AGP Sp. z o.o. z Wrocławia. Roboty ruszyły jesienią ubiegłego roku. W trakcie realizacji, także ze środków unijnych, jest wykonanie toalet. Po demontażu kładki na Małej Panwi w kwietniu tego roku, przeprowadzono remont nabrzeża. Udało się też ogrodzić teren, co umożliwia udostępnienie go zwiedzającym.

Cały budynek ma 2800 mkw powierzchni. Na potrzeby muzeum zagospodarowano więc dotychczas ledwie 1/10. Stowarzyszenie z gminą snują plany co do dalszych adaptacji: parteru na archiwa, pracownię konserwatorską i bibliotekę, piętra - na Centrum Demokracji Lokalnej jako siedziby stowarzyszeń i organizacji gminnych oraz Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości wspierającego małe i średnie firmy, czy jako powierzchnia biurowa do wynajęcia, co pomogłoby w kosztach utrzymania. Najwyższe piętro miałoby zostać zajęte przez dom kultury, który nie mieści się w swojej siedzibie.