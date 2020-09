Na Opolszczyźnie mają powstać cztery nowe obwodnice. Ile lat będą czekać na realizację?

Budowa obwodnicy Niemodlina jest zaawansowana w ponad 40 procentach. Droga ma mieć około 11,5 kilometra długości, w jej ciągu zaplanowano 18 obiektów inżynieryjnych, w tym podwójny most nad Ścinawą o długości blisko 300 metrów. Inwestycja ma być gotowa do końca 2021 roku, jej koszt to około 264 milionów złotych.

Drugą z realizowanych obwodnic jest droga, która umożliwi ominięcie Kędzierzyna-Koźla po stronie północnej. Ta obwodnica ma mieć 14 kilometrów długości, obecnie prace trwają na jej 7-kilometrowym odcinku. To zadanie pochłonie 220 mln zł. To zadanie zrealizowane jest w około 10 proc., a realizacja całości ma nastąpić do końca 2022 roku.

W międzyczasie opolski oddział GDDKiA przygotowuje się do wykonania kolejnych czterech obwodnic, wpisanych do planu budowy 100 dróg umożliwiających ominięcie polskich miast do końca 2030 roku.