Na Opolszczyźnie oszuści sięgają po najwyższe kredyty, podszywając się pod inne osoby. Jak zastrzec dokumenty?

Według danych Związku Banków Polskich od kwietnia do czerwca tego roku przestępcy 43 razy podszywali się pod mieszkańców województwa opolskiego, aby wziąć na nich kredyt bankowy, przywłaszczając sobie jednocześnie pieniądze z kredytu. Kredytu nie udzielono, bo bank zorientował się w oszustwie.

Ile razy udało się kogoś wpuścić w kredyt, tego banki nie ujawniają.

Jak wynika ze statystyki, zagrożenie tego rodzaju przestępczością jest na Opolszczyźnie stosunkowo niskie (w województwie mazowieckim było 356 takich prób). U nas jednak podejmowane są próby wyłudzenia najwyższych pożyczek bankowych. W II kwartale tego roku ktoś chciał zaciągnąć na ofiarę z naszego regionu milion kredytu, w innych przypadkach występowano o kwoty 570, 310 i 300 tysięcy złotych. Średni wyłudzany kredyt na Opolszczyźnie wynosił 27 tysięcy.

Bankom udaje się skutecznie walczyć z oszustwami dzięki komputerowemu systemowi „Dokumenty zastrzeżone”. Właściciel skradzionego lub zgubionego dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy powinien niezwłocznie zgłosić to do systemu, z którego korzystają wszystkie banki w Polsce w ramach sprawdzania wniosku kredytowego. Na zastrzeżony dokument już nikt nigdy nie dostanie kredytu, nawet prawdziwy właściciel, który go odzyska.