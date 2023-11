Na Opolszczyźnie wojsko stworzyło tajną bazę. To o niej miał opowiadać Amerykanom Ryszard Kukliński

Baza wojsk łączności

Na wojskowych forach znaleźliśmy ciekawą relację byłego szeregowego, który służył w jednostce 2286.

Miałem przyjemność odbyć służbę w tym dziwnym i jak dla mnie ciekawym miejscu. Jednostka była zwana "Las Vegas" gdyż po dotarciu autokarem wojskowym na teren jednostki otaczająca głusza robiła niezwykłe wrażenie na człowieku. Wjazd na teren JW podzielony był na bramę zewnętrzną oraz wewnętrzną na których obowiązywały ścisłe procedury wjazdu. Można powiedzieć że ludność cywilna nie miała tam prawa wjazdu (oprócz stałych pracowników np. administracji wojskowej, zaopatrzenia żywnościowego lub firm które przywoziły materiał budowlany). Jednostka podlegała pod DGW (czyli Dowództwo Garnizonu Warszawa), które dbało o jednostkę i praktycznie wszystkie obiekty na jej terenie były odremontowane. Jednostka nie wyglądała jak tysiące innych w Polsce gdzie koszarowce się sypią a kible to prowizoryczne latryny jak w obozach koncentracyjnych. Posiadała nowoczesną stołówkę, halę sportową, siłownię, kompanię oraz sztab. Jednym słowem mówiąc jak oglądało się to wszystko miało się wrażenie że jest to sanatorium a nie jednostka wojskowa. Na terenie JW znajdowała się strefa na którą oprócz oficerów oraz warty nikt nie miał wstępu, znajdowała się tam baza meteorologii. Dużą ciekawostką była również pobliska w Sierakowie Śląskim. Były tam widoczne z drogi wielkie anteny stacji radiolokacyjnej oraz łączności troposferycznej typu BARS . Jednak to co robi największe wrażenie to bunkry w których mieściły się samoloty (które dosłownie startowały z pod ziemi).

Radary w okolicach Sierakowa Śląskiego. Archiwum nto/screen Youtube/Google

Kilkanaście lat temu jedna z największych polskich gazet spekulowała nawet, czy w Szumiradzie nie stworzono tajnej bazy CIA do przesłuchiwania jeńców z Al-Kaidy. Taka - jak wiemy - w Polsce rzeczywiście istniała, ale na Mazurach. Gazeta podkreślała, że gdyby Amerykanie zdecydowali się na przetrzymywanie jeńców z Al Kaidy na Opolszczyźnie, znaleźliby tu wprost idealne warunki do takiej operacji. Samoloty mogłyby lądować na oficjalnie nieczynnym lotnisku w Kamieniu Śląskim, skąd do ukrytej w lasach podziemnej tajnej bazy wojskowej jest tylko ok. 40 km. Wąskimi leśnymi drogami można dojechać z Kamienia Śląskiego do Szumiradu.