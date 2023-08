Na straży wartości. 43 lata z „Solidarnością” w sercu

Panie przewodniczący, jesteśmy w przededniu 43. Rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, dzięki którym powstała „Solidarność”. Dlaczego to jest ciągle ważne?

Ważne jest, żeby przypominać o wartościach, jakie kryją się pod symbolem „Solidarności”, ponieważ związek zawodowy „Solidarność”, który oprócz tego, że jest i zawsze był przede wszystkim związkiem zawodowym, pełnił w latach osiemdziesiątych i pełni dziś, w XXI wieku, bardzo ważną rolę. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” ciągle stoi na straży wartości, dla których 43 lata temu miliony Polaków do niego wstąpiły. Rzeczywistość się zmienia, ale od tego jesteśmy, żeby się dopasowywać, nie tracąc kręgosłupa.

Niektórzy chcieliby „Solidarność” wtłoczyć w wąskie ramki zwykłego związku zawodowego, ale to ciągle nie jest tylko zwykły związek zawodowy, prawda?

Wielokrotnie powtarzałem to, że NSZZ „Solidarność” to jest związek z duszą. Działacze związku zawodowego „Solidarność” mają ten związek w sercu. Solidarność jest związkiem zawodowym i to podkreślamy, ale jest to związek zawodowy obudowany wielkimi wartościami, które należy kultywować. Należy je pokazywać młodszym pokoleniom i zrobić wszystko, żeby one dbałość o te wartości kontynuowały.