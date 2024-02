Na tych opolskich drogach będą protestować rolnicy. Tutaj kierowcy muszą się spodziewać korków

W Nysie blokada rond na zjeździe z obwodnicy w stronę centrum miasta i Opola zakończyła się w poniedziałek ok. 17. We wtorek od 10 rolnicy wracają na miejsce i przejazd znów będzie zakorkowany, a kierowcy powinni szukać objazdów przez Radzikowice czy Złotogłowice. Największych utrudnień można się spodziewać po 10, kiedy protestujący będą się rozkładać na tym terenie. Potem ruch w stronę może być bardzo spowolniony, ale możliwy.

- Wymieniamy się na miejscu co 8 godzin, rolnicy z jednej gminy jada odpocząć, przyjeżdżają kolejni. Na rondzie stale jest ok. 50 pojazdów rolniczych – mówi Robert Grelich, koordynator protestu.

W Prudniku od poniedziałku blokowane jest non - stop rondo Stanisława Szozdy (wyjazd na Opole, Kędzierzyn i Prudnik). Tam protest ma potrwać do czwartku rano. Policja kieruje ruch pojazdów objazdami, przepuszczane przez rondo są tylko pojazdy uprzywilejowane.

W Namysłowie non stop zablokowane jest rondo w ul. Kamiennej (DK 42 w kierunku na Kluczbork i DK 39 w kierunku na Kępno). Rolnicy byli tam przez całą noc z poniedziałku na wtorek. W zależności od natężenia ruchu pojazdy co jakiś czas są przepuszczane, ale w najtrudniejszych momentach przejazd przez Namysłów trwa ponad godzinę. Tam prawdopodobnie protest potrwa do piątku wieczorem.

We wtorek od 10 do 10 blokowane ma być także skrzyżowanie dróg w Przeczowie w powiecie namysłowskim (DW 396).

W Dobrodzeniu cały czas blokowane jest rondo przy ul. Oleskiej (skrzyżowanie DK 46 z droga wojewódzką 901). W poniedziałek wieczorem rolnicy zeszli z ronda. W pobliżu mają rozbite swoje miasteczko ze sprzętem i namiotami. Część protestujących pozostała na miejscu pilnować terenu przez całą noc. We wtorek od 7 rondo znów jest blokowane, ale co 45 minut ruch jest piszczany na kwadrans i zdarza się, że część protestujących wyjeżdża kolumną do miasta. Od 10 do 18 blokada ma być całkowita. Przepuszczane są tylko pojazdy uprzywilejowane. Protest w tym miejscu ma trwać do piątku. Kierowcy powinni korzystać z objazdów.