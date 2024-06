Nad nyską spółką komunalną wisi gigantyczna kara - 100 milionów złotych. Co to oznacza dla mieszkańców?

Karę, a właściwie trzy opłaty karne za rok 2020, 2021 i 2022, nałożył na spółkę Akwa Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu jeszcze w ubiegłym roku.

- Spółka została ukarana za to, że odprowadzała ścieki niezgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodno - prawnym - tłumaczy Sylwia Stemplewska, rzecznik WIOŚ w Opolu. - Chodzi o miejsce pobierania próbek ścieków do badań. To miejsce jest ściśle określone w pozwoleniu wodno - prawnym, wydanym przez marszałka. Wskazuje się je zazwyczaj na wniosek samej firmy wodno - kanalizacyjnej, która najlepiej zna lokalne warunki i wie, gdzie takie próbki można dogodnie pobrać. Tym bardziej dziwi to, że w Nysie próbki pobierano w innym miejscu.

Astronomiczna wysokość kary (99 mln zł) zależy od ilości odprowadzonych do rzeki oczyszczonych ścieków. Do nyskiej oczyszczalni trafiają także ścieki z dwóch sąsiednich gmin - Głuchołazy i Otmuchów, tak więc roczny zrzut dochodzi do 5 milionów metrów sześciennych. Po stwierdzeniu odstępstwa od decyzji wodno - prawnej WIOŚ nie badał jakości ścieków i tego, czy spełniają one wymagane normy oczyszczenia.