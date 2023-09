Najciekawcze wrześniowe koncerty w województwie opolskim. Będzie Lady Pank, Paweł Domagała i Agnieszka Chylińska

Subiektywne TOP 3

Paweł Domagała

Tego artysty nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Piosenkarz, ale też aktor i kabareciarz, przed kilkoma laty zasłynął dzięki hitowi "Weź nie pytaj". Od tego czasu wydał już dwa kolejne albumy studyjne i kilka singli. W swoich tekstach porusza niebanalną tematykę, często odnosząc się do swojej wiary, moralności czy wartości, jaką jest rodzina. W Opolu wystąpi ze swoim najnowszym albumem "Narnia".

Ortus de Polonia - blask polifonii Mikołaja Zieleńskiego

Mikołaj Zieleński to jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów przełomu renesansu i baroku. Za szczególnie wartościowe uznawane są dwa jego zbiory liturgicznej muzyki wokalno-instrumentalnej Offertoria et communiones totius anni. Skomponowane przez niego polifonie (wielogłosy, w których każdy głos realizuje inną, równouprawnioną melodię) wyznaczają w Polsce granicę pomiędzy późnym renesansem a barokiem. Dwa koncerty, na których wybrzmią właśnie te dzieła, zaplanowane zostały na wrzesień w województwie opolskim. Zostaną one wykonane przez znany w środowisku muzycznym francuski zespół muzyki dawnej Les Traversées Baroques oraz głubczycki chór Angelus Cantat.