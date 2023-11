Najlepsza przestrzeń publiczna województwa opolskiego. Znamy laureatów konkursu

Do konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiegozgłoszono 36 przedsięwzięć z całej Opolszczyzny (9 w kategorii obiekt użyteczności publicznej, 12 w kategorii przestrzeń publiczna oraz 15 do nagrody Perła Przestrzeni 25-lecia).

W kategorii Przestrzeń Publiczna zwyciężyła gmina Opole za budowę tężni solankowej.

- Zgłosiliśmy, jak corocznie, inwestycje z miasta Opola i do nagrody 25-lecia, i do tej przyznawanej corocznie – mówi zastępczymi prezydenta Małgorzata Stelnicka. – Tężnia to obiekt bardzo chętnie odwiedzany przez mieszkańców. Szczególnie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród seniorów, ale wiemy, że przyjeżdżają ją oglądać także ludzie spoza Opola.