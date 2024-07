Najlepsze koncerty w Opolu zaplanowane na te wakacje. Warto się na nie wybrać

Na te występy warto zwrócić szczególną uwagę

Przygotowując zestawienie koncertów tradycyjnie wybraliśmy również trzy z nich, które uważamy za szczególnie interesujące.

1. Muzyka z filmu "Chłopi"

Niesamowita ścieżka dźwiękowa to według wielu jeden z głównych czynników, które zadecydowały o sukcesie wypuszczonego w październiku minionego roku do kin filmu "Chłopi". Muzykę do produkcji we współpracy z licznymi polskimi artystami stworzył młody kompozytor Łukasz "L.U.C." Rostkowski. Efekty tej kooperacji będziemy mogli posłuchać pod koniec sierpnia na żywo w Amfiteatrze NCPP w Opolu.