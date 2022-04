Najsmaczniejsze dania na Wielkanoc. Wielokrotnie nagradzana kucharka z Gostomi dzieli się sekretnymi przepisami

Potrawy, które znalazły się na wielkanocnym stole, obowiązkowo trzeba było wcześniej poświęcić.

- Dlatego nie były to - jak dziś - koszyczki, tylko wielkie kosze jedzenia - dodaje pani Teresa. - Gospodynie w lubelskim, bo tam są moje korzenie, w Wielką Niedzielę nie gotowały obiadów. Na późne śniadanie jadło się to, co było święcone. W czasie postu bardzo popularny był żur, dlatego w święta nikt nie chciał go już jeść. Zastępował go więc biały barszcz. Z czytelnikami nto dzielę się przepisami prostymi, a zarazem wykwintnymi.