Najtańsze ogródki działkowe na sprzedaż w woj. opolskim. Ceny zaczynają się już od kilku tysięcy zł

Ogródki działkowe przeżywają renesans. Zainteresowanie jest na tyle duże, że oferty pojawiające się w sieci potrafią błyskawicznie znikać. Portal nto.pl sprawdził najtańsze oferty działek ROD na Opolszczyźnie. Szukaliśmy takich, które kosztują od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Tanie działki ROD

Nie ma się co oszukiwać, za takie pieniądze pięknych działek z okazałymi altanami kupić się nie da. Ale jest wiele ciekawych ofert do rozważenia. Na większości działek trzeba trochę popracować, ale ceny od kilku do kilkunastu tysięcy złotych mogą kusić.