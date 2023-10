Największa firma mebli premium w Polsce świętuje 50-lecie. Kler z Dobrodzienia założył Piotr Kler. Pokonał drogę od zera do milionera Mirosław Dragon

Piotr Kler do miasta śląskich stolarzy trafił 60 lat temu, w wieku 13 lat. 50 lat temu założył w Dobrodzieniu własną działalność, która do dzisiaj rozrosła się do rozmiarów firmy zatrudniającej kilkaset osób.