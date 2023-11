Narodowe Święto Niepodległości w Opolu. Miasto przygotowało imprezę plenerową. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Kombii Mateusz Majnusz

11 listopada to dzień szczególny dla każdego Polaka. To Narodowe Święto Niepodległości, które obchodzimy z dumą i radością. W tym roku Urząd Miasta Opola przygotował wyjątkowe atrakcje, by uczcić tę ważną rocznicę.