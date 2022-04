Nicola Vettori, trener Uni Opole, został asystentem selekcjonera reprezentacji Polski kobiet

O tym wyróżnieniu dla włoskiego szkoleniowca mówiło się już od dłuższego czasu, jednak dopiero dzisiaj (13.04) informacja ta została publicznie ogłoszona. Jest on również jedyną osobą związaną obecnie z Uni, która znalazła się w pierwszej reprezentacji. Na listę powołanych nie trafiła ostatecznie żadna z zawodniczek opolskiego klubu.

Vettori to jeden z głównych architektów progresu Uni, jaki klub poczynił w ostatnich latach. Trafił do niego w 2018 roku, kiedy drużyna występowała w 1 lidze. Jej włodarze postawili przed nim cel awansu do Tauron Ligi w ciągu trzech lat. I dokładnie w tym czasie został on osiągnięty, dodatkowo w znakomitym stylu.

Po awansie do elity, nie brakowało sceptyków, którzy uważali, że opolskiej ekipie bardzo trudno będzie się w niej utrzymać dłużej niż przez rok. Jednak już od początku sezonu 2021/22 pokazała ona, że zamierza grać o coś znacznie więcej niż przetrwanie.