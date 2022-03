Nicola Vettori - z Polską związany jest już od 20 lat, ale czasami nadal myśli po włosku [WYWIAD]

Jest godzina 17, zaproponował mi pan kawę. Gdybym poprosił o cappuccino, byłaby to dla pana obraza?

O tej porze? Oczywiście, po godzinie 12 nie ma o tym mowy (śmiech).

Czyli jednak cały czas bardziej myśli pan po włosku niż po polsku?

Moja dusza jest podzielona. W tym miesiącu mija dokładnie 20 lat, odkąd przyjechałem do Polski. Moja żona jest Polką, dzieci również mają bardziej polską niż włoską mentalność. Żona wciąż powtarza mi, że myślę po włosku, ale moi znajomi rodacy uważają dokładnie odwrotnie. Na pewno jednak myślę jak klasyczny Włoch w takich kwestiach jak jedzenie czy wakacje.

Więc pyra z gzikiem nie ma w waszym domu siły przebicia?

Mimo że obecnie mieszkam w Opolu, to jednak naszym głównym domem w Polsce jest Poznań, gdzie cały czas przebywają moja żona i synowie. Dlatego też oczywiście wiem, czym jest gzik. Zdarza się nam go jeść, ale niezbyt często i jeśli już, to raczej na śniadanie. Nie ma co ukrywać: dominuje u nas kuchnia włoska, aczkolwiek polskie jedzenie też nam smakuje. Najbardziej lubimy dania z grilla.