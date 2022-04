- Nie idźcie do Emaus - komentarz Bolesława Bezega, redaktora naczelnego nto

Na tym tle, jak wykazały święta zeszłoroczne, Wielka Sobota paradoksalnie bo to jedyny dzień w roku, podczas którego w katolickich kościołach nie odprawia się mszy, a jedynie krótkie nabożeństwa święcenia pokarmów, nadal jest dniem, w którym największa liczba Polaków przychodzi do kościołów. Oczywiście przychodzą poświęcić pokarmy.

Od lat dla wielu naszych rodaków doroczne poświęcenie pokarmów jest ostatnim akcentem łączącym ich z religią, a może raczej z narodową tradycją, a nie duchowym włączeniem w grono uczniów idących do Emaus.

Przypomnijmy: dwóch uczniów Jezusa po wydarzeniach Wielkiego Piątku, obawiając się, że osoby kojarzone ze skazanym mogą być celem kolejnych prześladowań, wyruszyło z Jerozolimy do Emaus, by tam przeczekać najgorszy czas. Po drodze dołączył do nich wędrowiec, z którym wdali się w rozmowę, ale nie rozpoznali w nim Jezusa.