Nie stawił się do więzienia. Kiedy przyszli po niego policjanci, miał w domu narkotyki Krzysztof Strauchmann

Archiwum KWP Opole

55 gramów różnych narkotyków znaleźli policjanci kryminalni z Prudnika w mieszkaniu mężczyzny, po którego przyszyli, żeby go odstawić do więzienia. Ma do odsiedzenia wcześniejszy wyrok za… narkotyki.