Nie tylko "Kevin sam w domu". Zobaczcie Top 20 filmów na święta. Warto je zobaczyć na Boże Narodzenie

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy oprócz choinki, prezentów i wspólnego śpiewania kolęd, rodzinnie ogląda się także filmy .

Przygotowaliśmy dla Was ranking 20 najlepszych filmów świątecznych.

Wyniki są zaskakujące. „Kevin sam w domu" nie wygrał tego rankingu. Nie ma go nawet w pierwszej dziesiątce. Ba, znalazł się dosyć daleko na tej liście filmowych przebojów.

W rankingu Top 20 filmów świątecznych są nie tylko filmy familijne, ale także klasyczne dzieła z historii kina.

W najlepszej dwudziestce nie zmieściły się za to takie kinowe hity, jak „Grinch: Świąt nie będzie" albo „Świąteczna gorączka" czy przyciągająca tłumy do polskich kin seria „Listy do M."

Napiszcie w komentarzach, jakie świąteczne filmy należą do Waszych ulubionych i jakie świąteczne filmy znalazłyby się w Waszym rankingu ulubionych filmów oglądanych w czasie Bożego Narodzenia.