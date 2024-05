Niebezpieczna sytuacja w opolskich lasach. Dlaczego w Polsce tak często dochodzi do pożarów?

- Polska jest na trzecim miejscu w Europie pod względem palności lasów – mówi Jacek Boczar z Nadleśnictwa Opole. – Wynika to z tego, że dominują u nas lasy iglaste, rosnące na ubogich glebach, które bardzo szybko się palą. Od wielu dni na Opolszczyźnie utrzymuje się drugi stopień zagrożenia pożarowego. Wilgotność ściółki leśnej spadła do zaledwie 12 proc., co znacząco zwiększa ryzyko powstania pożarów.

Dobra informacja jest natomiast taka, że – choć w Polskich lasach ogień pojawia się stosunkowo często - rzadko zdarzają się duże pożary, nie mówiąc już o żywiołach jakie trawiły m.in. południe Europy.

[i]- Wynika to z tego, że u nas praktyczne każde pojawienie się ognia pociąga za sobą wysłanie samolotu gaśniczego. Bywa, że on jest zawracany do bazy, ponieważ powodem alarmu był nie pożar, ale np. ognisko rozpalone w niewielkiej odległości od lasu. Wolimy zareagować na wyrost, niż przeoczyć sygnał, bo straty związane z żywiołem są ogromne i nie mam tu na myśli tylko kosztów finansowych – mówi Jacek Boczar. – W tym systemie kluczową rolę odgrywają dostrzegalnie przeciwpożarowe, których w lasach w całej Polsce jest ponad 700. Od rana do wieczora człowiek lub oko kamery czuwa, by każdy pożar mógł zostać błyskawicznie zauważony i opanowany.