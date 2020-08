Niebezpieczne burze z gradem w niedzielę po południu. Ostrzeżenie IMGW 3. stopnia! Tak silnych burz w tym roku jeszcze nie było! Alert RCB

W niedzielę od godz. 16.00 do godz. 23.30 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm, oraz porywami wiatru do 110 km/h, lokalnie 120 km/h.

Miejscami możliwy grad.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla województwa opolskiego ostrzeżenie 3. stopnia, najwyższego z możliwych! Co to oznacza?

Takie ostrzeżenie jest wysyłane, gdy przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrofy oraz zagrożenie życia.

Niebezpieczne zjawiska uniemożliwiają prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Prognozy IMGW potwierdza Sieć Obserwatorów Burz oraz Polscy Łowcy Burz.

"W niedzielę możemy się spodziewać najpoważniejszego incydentu burzowego w tym roku" - ostrzega Sieć Obserwatorów Burz.

Na chwilę obecną największe prawdopodobieństwo rozwoju niebezpiecznych zjawisk występuje w pasie od woj. śląskiego i opolskiego przez woj. łódzkie, świętokrzyskie, południe mazowieckiego po woj. lubelskie i podlaskie.