Niesamowite zdjęcia dzikich zwierząt zrobione przez fotografów z Opolszczyzny

W fotografii przyrodniczej liczą się umiejętności i sprzęt, ale równie ważne jest szczęście. Czasami ułamek sekundy decyduje o tym, czy uda się zrobić wymarzone ujęcie.

- To szczęście idzie w parze z doświadczeniem – mówi Dariusz Kowalewski, twórca opolskiej szkoły fotografii „Oblicza natury”, która uczy utrwalania przyrody w kadrze. – Zazwyczaj fotograf wraca w dane miejsce kilkakrotnie, by obserwować oraz planować, co i jak chce pokazać.

Wraz z nim tworzy jeszcze dwójka fotografów: Marcin Mufazałów oraz Katarzyna Wereniewicz. - W fotografii przyrodniczej liczy się nie tylko obiekt, ale również klimat, środowisko. Musimy pokazać emocje, zadbać o odpowiednie światło – mówi Marcin Mufazałów.

- Szkoląc fotografów zależy nam na tym, by rozbudzić ich wrażliwość – dodaje Dariusz Kowalewski. - Jeśli ktoś idzie do lasu tylko po to, by zrobić dobre zdjęcie, efekt prawdopodobnie nigdy nie będzie spektakularny i szybko pojawi się frustracja. Przyrodę trzeba czuć, ona musi fascynować. Tylko takie podejście procentuje i daje szansę na świetne ujęcia. Bywa, że na 10 wyjść przynosimy jedno dobre zdjęcie, dlatego podstawą jest cierpliwość. Fotograf przyrody musi też nauczyć się czuć tętno lasu. Nasi uczniowie czasami nie mogą się nadziwić, gdy mówimy im że nadlatuje jastrząb czy sójka zanim jeszcze zdążymy je zobaczyć.