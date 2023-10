Nietrzeźwy kierowca próbował przekupić policjantów. Teraz o jego losie zdecyduje sąd Milena Zatylna

61-latek kierował samochodem pod wpływem alkoholu, a następnie chciał przekupić policjantów. Teraz o jego losie zdecyduje sąd. Archiwum NTO

61-latek jeździł nietrzeźwy po Oleśnie. Kiedy policjanci zatrzymali go do kontroli drogowej, chciał im dać łapówkę. Teraz Prokuratura Rejonowa w Kluczborku skierowała do sądu akt oskarżenia.