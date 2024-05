(Nie)wierność Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz Grzegorza Flerianowicza

Znajdziemy tam za to cała paletę postaw całkowicie odwrotnych pojęciu wierności państwu, którego jest się obywatelem. Szczególnie widać to w kontekście historycznym, gdzie uparcie i często z użyciem zwykłych przekłamań próbuje się za wszelką cenę umniejszać związki Śląska z Polską, jednocześnie uwypuklając i upiększając rolę niemiecką.

Jako przykład niech służą choćby szyderstwa z powstańców śląskich i obrońców we wrześniu 1939 roku, przy jednoczesnym wychwalaniu i utożsamianiu się z formacjami Selbstschutzu czy Wehrmachtu. Dorzucając do tego jeszcze nakłanianie do nieświętowania Dnia Flagi czy Konstytucji 3 Maja, wyrywanie gwary z obrębu języka polskiego i wciąż aktualne wykazywanie wyższości cywilizacyjnej, otrzymujemy pełny, przekrojowy obraz faktycznych, a nie deklaratywnych postaw wobec Polski. Jednym słowem wszystko co polskie jest złe, a co niemieckie jest dobre.

Całość przedstawiana jest nam w kolorowym i błyszczącym papierku różnorodności, tolerancji i europejskości przy jednoczesnym straszeniu nacjonalizmem, Putinem itd. Co kryje się pod spodem najlepiej, jeśli ktoś nie chce wierzyć w te przykłady, sprawdzić samemu , chyba że nie widzimy w tym żadnego problemu.