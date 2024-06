Niski poziom wody w kanale Młynówka w Opolu. Zobaczcie, co ujrzało światło dzienne

Niski poziom wody w Młynówce w Opolu. Co ujrzało światło dzienne

Spacerujący nad Młynówką ludzie przyglądają się temu niecodziennemu widokowi. Głównie dlatego, że woda odsłoniła to, co dzień ukryte jest pod jej taflą. Niestety, nie brakuje śmieci m.in. starych butelek, szmat, odpadów budowlanych.

Młynówka i Opolska Wenecja to atrakcja turystyczna Opola

Opolska Młynówka to jedno z najbardziej urokliwych i romantycznych miejsc w mieście. To właśnie nad nią znajduje się Opolska Wenecja, gdzie stare kamienice wyrastają z wody i odbijają się w jej lustrze. To również wspaniałe miejsce do spacerów. Wzdłuż Młynówki ciągną się bowiem bulwary z tarasami widokowymi, ozdobnymi murkami i skalnymi ogródkami.