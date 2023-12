Nordic walking w woj. opolskim. Gdzie warto iść w weekend 2 - 3 grudnia. TOP 3 trasy

Nordic walking w woj. opolskim da się trenować w wielu miejscach. Jednak zachęcamy do wybrania szlaków, które zostały sprawdzone przez innych amatorów sportu. Razem z Traseo wybraliśmy dla Was 3 interesujące trasy nordic walking w woj. opolskim. Zawsze na weekend prezentujemy Wam nowy zestaw ścieżek do wyboru. Przekonaj się, jakie trasy przygotowaliśmy na weekend.

Trasy nordic walking w woj. opolskim

Jakie ścieżki nordic walking w woj. opolskim polecają mieszkańcy? My już to wiemy. Traseo to aplikacja, dzięki której każdy może zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Razem z Traseo mamy dla Was 3 sprawdzone trasy nordic walking w woj. opolskim. Wybierz najciekawszą dla siebie. Zanim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 02 grudnia w woj. opolskim ma być od -2°C do -1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 75% do 94%. W niedzielę 03 grudnia w woj. opolskim ma być od -3°C do -2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 12% do 46%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Most Szczytnicki - Park Wschodni Początek trasy: Lewin Brzeski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podejść: 583 m

Suma zejść: 589 m Trasę nordic walking mieszkańcom poleca Wielogorski

Nawiguj 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wrocław Początek trasy: Lewin Brzeski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,9 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 10 m

Suma podejść: 57 m

Suma zejść: 57 m Maciejkicior87 poleca tę trasę Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Dookoła Hamerli w Lasach Murckowskich Początek trasy: Dobrodzień

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 8,02 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podejść: 1 079 m

Suma zejść: 1 080 m Thomata poleca tę trasę na marsz

Leśna i bardzo widokowa, wygodna trasa dla piechurów i rowerzystów, możliwa dowolna korekta długości spaceru poprzez leśne przecinki - polecam na weekendowe wyprawy.

Nawiguj

Co daje nordic walking?

Nordic walking to aktywność, która może być uprawiana przez większość osób. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Może przynosić wiele korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Uprawianie tego sportu może pomóc zrzucić zbędne kilogramy. Nordic walking to aktywność, która rzadko kończy się kontuzjami, więc jest odpowiednia dla osób w każdym wieku. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym.

Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Bajeczne Opolskie, czyli turystyczny raj

Ach, Opolskie! Jedną z najważniejszych wizytówek tej części Polski jest bajkowy zamek w Mosznej, swoją konstrukcją przypominający śmiałą wizję Walta Disneya. Otoczony przepięknym parkiem, usłanym spacerowymi alejkami, to jedno z najlepszych miejsc na aktywny wypoczynek w regionie. Miłośnicy gór i nordic walkingu powinni za to odwiedzić Góry Opawskie, a dokładniej malownicze okolice Prudnika – to właśnie tam znajduje się mnóstwo pięknych szlaków – gwarantujemy, że spacer z kijkami wśród takich krajobrazów sprawi wam ogromną przyjemność. Na mieszczuchów czekają za to przepiękne zabytki Opola. Mogą zainteresować Cię zamek Moszna oraz inne atrakcje.

