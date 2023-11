Nowa poradnia urologiczna w Opolu jest już otwarta. Mężczyźnie nie powinni zaniedbywać swojego zdrowia

W Centrum Zdrowia w Opolu oddano do dyspozycji pacjentów nowoczesny gabinet wyposażony w aparat USG, który umożliwia kompleksową diagnostykę zabiegową, w tym bezbolesną giętką cystoskopię oraz biopsję gruczołu krokowego w przypadku podejrzenia raka prostaty.

Listopad na całym świecie ogłoszono miesiącem solidarności z mężczyznami walczącymi z rakiem prostaty. Jest to bardzo ważna inicjatywa, ponieważ rak prostaty jest najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn i plasuje się w czołówce zgonów.

- Co istotne, istnieje możliwość poprowadzenia pacjentów tzw. szybką ścieżką onkologiczną z zieloną kartą DILO, co oznacza szybszą i bardziej efektywną diagnostykę i leczenie onkologiczne – podkreśla Kawecka.

Już można się zapisywać się nowej przychodni w Opolu. W jaki sposób?

Rejestracja do poradni urologicznej jest już możliwa pod numerem telefonu 77/4412065. Na razie pracuje tam dwóch lekarzy specjalistów, ale już od grudnia ma dołączyć trzeci, co z pewnością przyczyni się do poprawy dostępności usług urologicznych w Opolu.