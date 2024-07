Nowa wystawa w muzeum w Kluczborku. Można zobaczyć Katedrę Notre Dame przed pożarem

Wystawa nosi tytuł „Barwy światła – barwy ciszy”.

Emilia Wanda Małkowska przyznaje, że pożar Katedry Notre Dame był dla niej osobistą tragedią.

- Katedrę Notre Dame odwiedzam za każdym razem, kiedy jestem w Paryżu, a jestem dość często. Staram się nie tylko ją zobaczyć, ale także czegoś doświadczyć. Na przykład w katedrze spędziłam noc na Mszy Mozartowskiej w roku poświęconym temu kompozytorowi. To było przeżycie niesamowite – wspomina artystka. – Katedrę widziałam też kilka miesięcy po pożarze. Na miejscu były już pierwsze dźwigi. Miałam okazję obserwować zachowanie turystów, którzy sensacyjnie to fotografowali. To mną wstrząsnęło, bo dotarło do mnie, że ta tragedia jest również pożywką dla tego rodzaju odbioru.