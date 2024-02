Nowatorski zabieg kardiologiczny w USK w Opolu. Dla wielu pacjentów oznacza to nadzieję na lepsze życie

Ten pionierski zabieg ma na celu poprawę ukrwienia mięśnia sercowego u pacjentów cierpiących na dławicę piersiową, która nie reaguje na standardowe metody leczenia, takie jak farmakoterapia, angioplastyka czy bypassy wieńcowe. Reducer, mający formę klepsydry, działa poprzez kontrolowanie przepływu krwi z serca, co pozwala mięśniowi sercowemu na efektywniejsze pobieranie tlenu.

- Jest to nowa metoda leczenia chorych z ciężkimi objawami niedokrwienia serca w sytuacji, gdy wyczerpaliśmy inne skuteczne możliwości terapeutyczne. Najczęściej są to chorzy, u których zwykle wcześniej już była przeprowadzana angioplastyka wieńcowa z implantacją stentów czy wszczepienie by-pass'ów oraz stosowane leczenie farmakologiczne, ale - w wyniku postępującej miażdżycy - doszło u nich do takich zmian w tętnicach, że nie jesteśmy w stanie ich poszerzyć. Duszności i dławienie w klatce piersiowej, które odczuwają tacy pacjenci, nie pozwala im normalnie funkcjonować - opowiada kierujący zespołem zabiegowym dr hab. n. med. Jerzy Sacha, prof. Politechniki Opolskiej, kierownik Pracowni Badań Hemodynamicznych w USK w Opolu.